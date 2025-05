Vorbei! Austria Klagenfurt steigt aus der Bundesliga ab

Der Absteiger aus der ADMIRAL Bundesliga in der Saison 2024/25 heißt Austria Klagenfurt. Gegen den TSV Hartberg müssen sich die Waidmannsdorfer im letzten Saisonspiel mit 0:1 geschlagen geben.

Mit 16 Punkten müssen die Kärntner den Gang in die 2. Liga antreten.

Das Spiel beginnt für Klagenfurt denkbar schlecht, schon in der zweiten Minute geht Hartberg in Führung. Markus schickt Havel auf die Reise, der aus spitzem Winkel durch die Beine von Spari einnetzt.

Danach kommt der Gastgeber besser ins Spiel, schafft es aber nicht, gefährlich zu werden.

Kitz lässt den Ausgleich liegen

Wenige Minuten vor der Pause gibt es Elfmeteralarm, weil ein Schuss von Jaritz Diarra am Arm trifft. Der Pfiff bleibt aber aus (39.).

Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff hat Kitz die Topgelegenheit auf den Ausgleich. Doch der Youngster jagt den Ball nach einem Querpass von Bobzien über die Latte (45.).

Nach der Pause kommt Klagenfurt, auch dank der Einwechslungen Toshevski und Wydra, mit viel Schwung aus der Kabine. In Minute 54 dann beinahe der Ausgleich: Nach einer Ecke schraubt sich Toshevski hoch, köpft aber an die Latte.

Mijic hat in Folge die Chance auf die Vorentscheidung, er legt sich den Ball aber zu weit vor und Spari kann retten (64.), eine Minute später tut er dies auch gegen Huskovic (65.).

Toshevski trifft das leere Tor nicht

Hartberg wird dann wieder stärker, hat das Geschehen im Griff - auch, weil die Jancker-Elf kein Rezept findet. Das braucht es aber beinahe gar nicht.

Denn Hartberg-Keeper Maric legt Bobzien unfreiwillig den Ball auf. Der zieht Richtung Tor und legt ab auf Toshevski, der aber aus wenigen Metern das leere Tor verfehlt (84.).

Klagenfurt wirft danach noch einmal alles nach vorne, Toshevski hat tief in der Nachspielzeit nochmals den Ausgleich am Fuß, scheitert aber ebenso (90.+5). Es bleibt beim 0:1, der Abstieg ist damit besiegelt. Die Waidmannsdorfer müssen nach vier Spielzeiten in der Bundesliga wieder runter.

