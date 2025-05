Nervenkitzel in Graz! Sturm feiert die Titelverteidigung

Sturm Graz ist der neue und alte österreichische Meister!

Die "Blackies" retten gegen den Wolfsberger AC in der 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga vor eigenem Publikum ein 1:1-Remis. Bis zur letzten Sekunde ist Zittern angesagt.

Beide Teams starten verhalten in die Partie, im Spiel nach vorne ist der SK Sturm aber klarer und gefährlicher. Kiteishvili hat den ersten guten Abschluss nach einer Ecke, verzieht aber knapp (4.).

Der WAC hingegen steht kompakt und versucht sich über Umschaltsituationen. Die "Blackies" haben sich darauf aber eingestellt und schaffen es immer wieder klug die Räume zu schließen.

Nach einer herrlichen Solo-Aktion von Grgic kommt Böving im Strafraum zentral zum Abschluss, Polster im Tor des WAC kann sich aber mit einer Parade auszeichnen (25.).

Die Säumel-Elf ist jetzt klar spielbestimmend und dem Führungstreffer deutlich näher. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff nutzen die Gastgeber die Unordnung in der WAC-Hintermannschaft eiskalt aus. Böving bekommt den Ball von Horvat serviert und schließt eiskalt von der Strafraumkante mit links ins rechte Eck zum 1:0 ab (45.+1). Sein elfter Saisontreffer.

Ballo macht es nochmal höchst spannend

Lange Zeit plätschert die Partie vor sich hin, Sturm zeigt nicht mehr das letzte Risiko und der WAC findet keine Lösungen. Erst nach etwas mehr als einer Stunde werden die Gäste besser. Und wie: Zukic hat auf Außen viel Zeit und legt von der Grundlinie in den Rückraum, wo Ballo völlig freisteht. Der Stürmer lässt sich nicht zweimal bitten und haut die Kugel ins rechte Eck zum 1:1 (69.).

Spätestens nach dem Ausgleich ist der WAC klar besser. Sturm schwimmt und zeigt Nerven. Der Kühbauer-Elf will aber der Lucky-Punch zum Sensationstitel nicht gelingen und so feiert der SK Sturm Graz am Ende zuhause die Meisterschaft.

Die Endtabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

Die besten Bundesliga-Vorlagengeber der letzten 25 Jahre