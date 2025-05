Der GAK hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga aus eigener Kraft erreicht. Die Grazer schafften in der letzten Runde am Freitagabend ein 1:1 (1:1) bei der WSG Tirol, dem Tabellennachbarn in der Qualifikationsgruppe.

Dominik Frieser (25.) und Stefan Skrbo (29.) erzielten in Innsbruck die Tore. Für die Mannschaft von Trainer Ferdinand Feldhofer war es das fünfte Spiel mit Punktgewinn in Folge.

Der GAK beendete die Saison damit auf dem zehnten Platz, einen Rang hinter der WSG, aber mit der gleichen Anzahl an Punkten (20).

In der Vorsaison waren die "Rotjacken" als Meister der 2. Liga aufgestiegen - die Mission Klassenerhalt wurde damit mit viel Mühe und nach zwei Trainerwechseln geschafft. Unter Feldhofer fing sich die Truppe zumindest im Finish.

