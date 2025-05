BW Linz nimmt Punkt aus Favoriten mit - Austria nur Dritter

FK Austria Wien zieht im Meisterschaftskampf der ADMIRAL Bundesliga den Kürzeren! Die Wiener holen daheim gegen FC Blau-Weiß Linz nur ein 2:2.

In der Anfangsphase wirkt die Elf von Stephan Helm sehr nervös, die erste Großchance hat auf der anderen Seite Simon Seidl. Dessen Schuss wird abgefälscht, Austria-Goalie Samuel Sahin-Radlinger lenkt den Ball knapp über die Latte (21.).

Dann muss eine Standardsituation her, nach einem Eckball wird Tin Plavotic von Ronivaldo am Fuß getroffen. Dominik Fitz tritt zum Elfmeter an und schickt den Ball ganz sicher ins rechte Kreuzeck (33.).

Wenige Momente danach umkurvt der Offensivmann Torhüter Radek Vitek und hat das leere Tor vor sich. Aus spitzem Winkel scheitert er aber an Kapitän Fabio Strauss, der auf der Linie rettet (35.).

Wechselbad der Gefühle

Nach der Pause kommt offensiv von beiden Mannschaft zunächst nicht viel. Erst in der 71. Minute hat Fitz einen nenneswerten Torabschluss, zwei Minuten danach versucht Alem Pasic sein Glück aus der Distanz (73.).

Danach überschlagen sich die Ereignisse. Erst trifft Maurice Malone nur den linken Pfosten (77.), im Gegenzug kassieren die "Veilchen" den Ausgleich. Ausgerechnet Alexander Schmidt, der im Sommer von Austria nach Linz wechselte, erzielt als Edeljoker das 1:1 (78.).

In der Nachspielzeit geht es wild zu. Philipp Wiesinger macht das 2:1 (90.), aber im direkten Gegenzug gleicht mit Oliver Wähling ein anderer Joker erneut aus (90.+1).

Sturm verteidigt den Titel, Austria rutscht durch Salzburgs Sieg gegen Rapid noch auf Rang drei ab und nimmt somit an der Conference-League-Quali teil.

Die Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

Austria: Was wurde aus den Abgängen der letzten 5 Jahre?