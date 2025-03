In der 22. und letzten Runde des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga gewinnt FK Austria Wien mit 2:0 bei der WSG Tirol.

Die Austria geht als klarer Favorit ins Spiel, doch den etwas besseren Start erwischen die Wattener, die sich nicht verstecken, sondern die Verteidigung der Wiener hoch anlaufen.

Somit geht die erste Möglichkeit ebenfalls an die Gastgeber. Butler mit einer tollen Flanke von der linken Seite, und aus drei Metern köpft Anselm über den Kasten.

Die Austria übernimmt in der Folge das Spielgeschehen, ohne aber zu vielen Chancen zu kommen, einzig nach einem Eckball von Fitz wird es mal brenzlig, als Galvao auf Mayrbach ablegt - sein Schuss fliegt nur knapp an der rechten Stange vorbei.

Handelfmeter als Dosenöffner

Kurz vor der Pause ist auch die WSG wieder mal vorne zu finden, Anselm zieht ab, sein Schuss wird aber geblockt. Eine insgesamt chancenarme Partie geht somit torlos in die Pause.

Aus der Kabine kommen die "Veilchen" verbessert, Fitz erobert gegen Jaunegg den Ball und will nochmal ablegen, Stejskal ist schneller und kann abwehren. Die Folgeaktion führt allerdings zu einem Handspiel von Gugganig im Strafraum, und nach VAR-Intervention lautet die Entscheidung Strafstoß, Fitz tritt an und erzielt mit einem Schuss in die Mitte die Führung.

Gruber macht Deckel drauf

Die WSG ist um eine Reaktion bemüht, Jaunegg vergibt per Kopf, wenig später ist Sahin-Radinger nach einer Ecke gefordert. Er klärt mit den Fäusten. Dann kommt aber wieder die Austria nach vorne, Gruber vergibt zunächst eine Riesenchance, eine Minute später macht er es besser.

Vinlöf für Raguz, der leitet mit einem Kontakt weiter zu Gruber, und diesmal hat der eingewechselte Stürmer keine Probleme und lässt Stejskal keine Chance.

Danach schwindet bei der WSG die Konzentration, die Austria hat noch weitere Chancen, den Sieg sogar höher zu gestalten, am Ende bleibt es aber beim verdienten 2:0.

In der Tabelle beendet die Austria mit diesem Ergebnis den Grunddurchgang auf Platz zwei, die WSG Tirol ist Zehnter.

