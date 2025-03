Später Ausgleich! Rückschlag für Salzburg im Titelrennen

Red Bull Salzburg kommt in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga nicht über ein 1:1 beim SCR Altach hinaus.

Die "Bullen", die mit fünf Offensivspielern in der Startelf beginnen, starten gut in die Partie und gehen auch absolut verdient nach elf Minuten in Führung. Diese passiert jedoch aus einer glücklichen Situation: Ingolitsch spielt einen verheerenden Rückpass, Daghim presst drauf und gewinnt die Kugel. Vertessen schiebt am Ende freistehend ins Tor (11.).

Im weiteren Verlauf bleibt Salzburg zwar besser, die letzte Konsequenz vor dem Tor fehlt jedoch. Onisiwo hat noch eine gute Möglichkeit, schießt aber nur auf Stojanovic (13.).

Gegen Ende der ersten Hälfte werden auch die Vorarlberger besser, klare Torchancen kann die Ingolitsch-Elf aber keine vorweisen. Einzig ein Abschluss von Kaiba aus der Distanz sorgt für Gefahr (25.). Weil dann auch Stojanovic stark gegen Gadou pariert (26.), geht es mit einer knappen Führung für Salzburg in die Pause.

Chancenwucher bei Salzburg - Altach bedankt sich

Die Letsch-Elf kommt gut aus der Kabine und findet direkt die Topchance auf das 2:0 vor. Terzic hat auf Außen viel Platz und findet Onisiwo im Zentrum. Der Stürmer erwischt die Kugel jedoch nicht sauber und verzieht komplett (47.).

Wenige Minuten später hat Torschütze Vertessen die nächste gute Gelegenheit, doch auch er lässt nach feinem Zuspiel von Gloukh aus (58.). Salzburg ist klar feldüberlegen, von Altach kommt offensiv überhaupt nichts.

Wer vorne aber die Tore nicht macht, der läuft Gefahr sie hinten zu bekommen. Nach einem Foulspiel von Terzic an Ingolitsch im Strafraum zeigt Schiedsrichter Simsek Strafstoß für Altach. Zuerst hält Schlager ganz stark gegen Bähre, gegen den Nachschuss von Dietz ist er aber machtlos (80.).

Am Ende drückt Salzburg noch auf den Siegtreffer, Ingolitsch sieht in der letzten Minute noch Gelb-Rot wegen einem Foul an Gloukh (90.+6). Altach lässt aber nichts mehr zu und so kassieren die "Bullen" einen Rückschlag im Titelrennen.

