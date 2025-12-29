NEWS

Zwei Kandidaten: Rapid-Trainer soll noch vor Silvester feststehen

In Hütteldorf steht die Trainer-Entscheidung wohl kurz bevor. Ein Däne und ein Schwede sind offenbar noch im Rennen.

Zwei Kandidaten: Rapid-Trainer soll noch vor Silvester feststehen
Der neue Rapid-Trainer wird wohl erstmals aus Skandinavien kommen.

Zwei Kandidaten sind bei den Hütteldorfern noch im Rennen, eine Entscheidung soll noch vor Silverster fallen. Das berichtet die "Kronen Zeitung".

Favorit von Sportchef Markus Katzer soll weiterhin Johannes Hoff Thorup sein. Der 36-jährige Däne war bereits zwei Mal für persönliche Gespräche in Wien.

Thorup würde eineinhalb Jahre als Trainer von Nordsjaelland in der dänischen Liga und eine knappe Saison bei Norwich City in der englischen Championship an Chefcoach-Erfahrung mitbringen und gilt als offensiv denkender Trainer.

Oder doch ein Schwede?

Der zweite Kandidat neben Thorup soll laut dem Bericht der 49-jährige Schwede Henrik Rydström sein.

Der ehemalige Profi trainierte in seiner Heimat unter anderem Kalmar FF und IK Sirius, von Dezember 2022 bis September 2025 coachte er Malmö FF. Mit dem Traditionsklub holte Rydström zwei Meistertitel und einen Cupsieg.

