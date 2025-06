Zuletzt bei Stripfing: Austria verlängert mit Youngster

Der FK Austria Wien verlängert den Vertrag mit Innenverteidiger Dejan Radonjic um zwei weitere Jahre bis Sommer 2027. Das gaben die "Veilchen" am Freitagabend offiziell bekannt.

Der 19-jährige Innenverteidiger spielte in den letzten zwei Jahren beim mittlerweile ehemaligen Kooperationsverein SV Stripfing in der ADMIRAL 2. Liga. Insgesamt kommt der Youngster auf 51 Einsätze in LigaZwa.

In Wien-Favoriten wird er nun nach seiner Rückkehr die Vorbereitung für die kommende Spielzeit in Angriff nehmen.

"Dejan hat im letzten Jahr bei Stripfing viele Spiele in der Startelf absolviert und sich damit als Stütze in der 2. Liga etabliert. Durch seine Robustheit und Zweikampfstärke bringt er wichtige Attribute für die Position des Innenverteidigers mit und startet deshalb auch am 23. Juni mit der Kampfmannschaft in die Vorbereitung", wird Sportdirektor Manuel Ortlechner in der Aussendung zitiert.

