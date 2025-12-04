NEWS

Zu Besuch: Fitz lässt sich beim Austria-Training blicken

Die MLS-Saison ist für den Spielmacher seit mehr als einer Woche beendet. Zurück in Österreich, stattet der US-Legionär nun auch der Austria einen Besuch ab.

Zu Besuch: Fitz lässt sich beim Austria-Training blicken Foto: © GEPA
Dominik Fitz ist zurück bei der Wiener Austria - allerdings nur für einen Besuch.

Wie die Favoritner via "X" teilen, war am heutigen Donnerstag "ein besonderer Trainingsgast" vor Ort. Fitz ist nach dem Ende der MLS-Saison (offenbar) wieder in Österreich und besuchte seine ehemaligen Weggefährten.

Auf dem "X"-Kanal der "Veilchen" posiert der Minnesota-Spieler mit Sportwissenschaftler Daniel Gangl und umarmt seinen Ex-Teamkollegen Tin Plavotic.

