Zu Besuch: Fitz lässt sich beim Austria-Training blicken

🫂🤩💜 #faklive https://t.co/rcIfw6yjtn pic.twitter.com/DX1qPHkikt— FK Austria Wien (@FKAustriaWien) December 4, 2025
Ein besonderer Trainingsgast 👀🤩💜#faklive pic.twitter.com/NO8FMWLXeA— FK Austria Wien (@FKAustriaWien) December 4, 2025
Die MLS-Saison ist für den Spielmacher seit mehr als einer Woche beendet. Zurück in Österreich, stattet der US-Legionär nun auch der Austria einen Besuch ab.
Dominik Fitz ist zurück bei der Wiener Austria - allerdings nur für einen Besuch.
Wie die Favoritner via "X" teilen, war am heutigen Donnerstag "ein besonderer Trainingsgast" vor Ort. Fitz ist nach dem Ende der MLS-Saison (offenbar) wieder in Österreich und besuchte seine ehemaligen Weggefährten.
Fitz und Minnesota scheitern im MLS-Playoff an San Diego >>>
Auf dem "X"-Kanal der "Veilchen" posiert der Minnesota-Spieler mit Sportwissenschaftler Daniel Gangl und umarmt seinen Ex-Teamkollegen Tin Plavotic.
🫂🤩💜 #faklive https://t.co/rcIfw6yjtn pic.twitter.com/DX1qPHkikt— FK Austria Wien (@FKAustriaWien) December 4, 2025
Ein besonderer Trainingsgast 👀🤩💜#faklive pic.twitter.com/NO8FMWLXeA— FK Austria Wien (@FKAustriaWien) December 4, 2025