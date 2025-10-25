WSG erfreut über "Erfolg von A bis Z", Blau-Weiß ohne "Basics"

Der Negativlauf ist gestoppt!

76 Tage und sieben Ligaspiele mussten die Tiroler nach ihrem starken Saisonauftakt auf den nächsten Sieg in der ADMIRAL Bundesliga warten.

Beim 2:0-Heimsieg über Blau-Weiß Linz durfte die WSG allerdings wieder einmal über einen vollen Erfolg jubeln (Spielbericht >>>).

Mit einer effizienten Offensivleistung und einer kompakten Defensive ebneten sich die Tiroler den Weg zum Sieg. Klarerweise sind die Wattener darüber hocherfreut.

WSG erstmals ohne Gegentreffer

"Es war ein Mannschaftserfolg von A bis Z und ein hochverdienter Sieg", stellte WSG-Coach Philipp Semlic im "Sky"-Interview nach der Partie fest.

Nach drei Ligapleiten in Folge bejubelte die WSG nicht nur wieder einen Sieg, sondern blieb erstmals in dieser Saison ohne Gegentor.

Dabei überzeugte die WSG im Gegensatz zu den Linzern mit mehr Siegeswillen. "Wenn wir so ein Energielevel wie heute auf den Tag bringen, hat es jeder Gegner gegen uns schwer", fügte Semlic hinzu.

Blau-Weiß enttäuscht: "Willen und Basics nicht auf den Platz gebracht"

Aufseiten der Linzer war indes Selbstkritik angesagt. Die Linzer enttäuschten nämlich nach einigen vielversprechenden Leistungen in den letzten Wochen mit einem eher blutleeren Gastauftritt in Innsbruck.

Coach Mitja Mörec vermisste wohl Tugenden, ohne die ein Sieg nicht möglich sind. "Wir haben den Willen und die Basics nicht auf den Platz gebracht. Wenn wir nicht an das Limit gehen, wird es gegen jeden Gegner schwierig", so der 42-Jährige.

Mit zwei knappen Siegen über Altach und Austria Wien (jeweils 1:0) und einem starken Auftritt gegen Sturm (3:4) haben die Linzer auf weitere konstante Leistungen gehofft. Doch dies gelang den Stahlstädtern in Innsbruck nicht. "Wir schaffen es nicht, Konstanz in unsere Performance zu bringen", erklärt Mörec.

Sowohl für die Tiroler als auch für die Linzer steht nun das ÖFB-Cup-Achtelfinale an. Dabei trifft Blau-Weiß Linz am Dienstag auf den TSV Hartberg (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker). Die WSG gastiert bei Red Bull Salzburg (Donnerstag, 19 Uhr im LIVE-Ticker >>>).