Bundesliga heute: WSG Tirol - FC Blau-Weiß Linz

Am 11. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga gastiert Blau-Weiß Linz bei der WSG Tirol. LIVE-Infos:

In der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga bekommt es der FC Blau-Weiß Linz auswärts mit der WSG Tirol zu tun (ab 17 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Tiroler stecken nach einem guten Saisonstart mit zwei Siegen en suite seither in einer Formkrise. Die letzten drei Partien gingen der Elf von Cheftrainer Philipp Semlic allesamt verloren - den letzten Erfolg gab es zudem am 2. Spieltag gegen den LASK. Höchste Zeit also für die WSG, die Trendwende zu schaffen.

Die gegen Blau-Weiß einzuleiten, wird jedoch alles andere als einfach. Zwar musste sich die Elf von Mitja Mörec zuletzt Meister Sturm knapp 3:4 geschlagen geben, zuvor landete man allerdings gegen Altach und die Wiener Austria wichtige Siege, durch die es weiter aufwärts gehen soll.

