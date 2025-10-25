WSG Tirol WSG Tirol WSG FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
  • Marco Boras
  • Valentino Müller
NEWS

Verdienter Sieg! WSG beendet gegen BW Linz die Ergebniskrise

Die Tiroler feiern einen wichtigen Heimsieg. Marco Boras und Valentino Müller bringen die WSG zum ersten Ligasieg nach über zwei Monaten. Blau-Weiß enttäuscht indes mit einem ideenlosen Auftritt.

Die WSG Tirol bezwingt Blau-Weiß Linz in der elften Runde der ADMIRAL Bundesliga mit einem 2:0-Heimsieg.

Dabei übernehmen die Tiroler frühzeitig die spielerische Kontrolle. Die Linzer agieren indes offensiv vorerst mehr als harmlos und verzeichnen kaum Torgefahr.

Auch die Tiroler kommen erst im späteren Verlauf der ersten Halbzeit zur ersten Großchance. Ein Abschluss von Baden Frederiksen wird gefährlich abgefälscht und landet am linken Pfosten (38.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff dürfen die Tiroler allerdings jubeln.

Boras bringt die WSG vor der Pause in Führung

Marco Boras köpft die Heimischen nämlich nach einer Anselm-Flanke zur 1:0-Führung (45.+1). Daraufhin verzeichnen die Linzer nach dem Wiederanpfiff wohl zunächst mehr Ballbesitz, jedoch ohne große Torgefahr.

Die Tiroler agieren aber sehr kompakt und lassen kaum nennenswerte Aktionen der Linzer zu. Zudem setzt die WSG auch auf mehrere Gegenaktionen.

Eine dieser Aktionen führt auch zur Vorentscheidung. Moormann kommt im Strafraum gegen Sabitzer zu spät und verursacht damit einen Strafstoß. WSG-Kapitän Valentino Müller übernimmt die Verantwortung und trifft mittig zum 2:0-Endstand (82.).

Somit beenden die Tiroler ihre Negativserie nach sieben sieglosen Spielen und springen mit dem dritten Saisonsieg auf den zehnten Platz vor. Die Linzer rutschen indes auf den elften Tabellenrang ab.

Admiral Bundesliga WSG Tirol FC Blau-Weiß Linz Marco Boras