Wird Didi Kühbauer unterschätzt?

Die Ansakonferenz diskutiert die öffentliche Wahrnehmung von Didi Kühbauer. Wird der LASK-Coach tatsächlich unterschätzt?

Wie gut ist Didi Kühbauer wirklich?

Nach seinem Wechsel vom WAC zum LASK läuft es bei den "Wölfen" plötzlich nicht mehr. Ganz im Gegensatz zu den Linzer Athletikern, die seit der Ankunft von Kühbauer alle sieben Spiele gewinnen konnten.

Harald, Hannes und Patrick sprechen in der neusten Folge der Ansakonferenz über Kühbauers Entwicklung. Denn nicht nur als Trainer bildet sich der Burgenländer fort. Er arbeitet nämlich mit der Ehefrau von Johnny Ertl an seinen Englisch-Kenntnissen.

Darüber hinaus sprechen die drei auch die Entwicklung gewisser Spieler an, die unter "Don Didi" zuletzt so richtig aufblühen.

Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

Adi Hütter (55)
Ralph Hasenhüttl (58)

22 Bilder

Kann Didi Kühbauer auch Meister?

Nach Roter Karte! So lange muss Manfred Schmid auf die Tribüne

Saison-Aus für Sturm-Stütze!

Austria Wien bindet drei Talente

Kein Salzburg-Elfer? VAR räumt Fehler ein

Zwei Klubs mit Minus: Die Jahresbilanzen der Bundesligisten

LASK-Express rollt: "Unglaublich, was die Mannschaft abliefert"

