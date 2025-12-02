Wie gut ist Didi Kühbauer wirklich?

Nach seinem Wechsel vom WAC zum LASK läuft es bei den "Wölfen" plötzlich nicht mehr. Ganz im Gegensatz zu den Linzer Athletikern, die seit der Ankunft von Kühbauer alle sieben Spiele gewinnen konnten.

Harald, Hannes und Patrick sprechen in der neusten Folge der Ansakonferenz über Kühbauers Entwicklung. Denn nicht nur als Trainer bildet sich der Burgenländer fort. Er arbeitet nämlich mit der Ehefrau von Johnny Ertl an seinen Englisch-Kenntnissen.

Darüber hinaus sprechen die drei auch die Entwicklung gewisser Spieler an, die unter "Don Didi" zuletzt so richtig aufblühen.