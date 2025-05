Wer wird Meister? Deine Stimme zählt!

Am Samstag fällt die Entscheidung im Titelkampf der ADMIRAL Bundesliga. Wer kann sich den begehrten Meisterteller holen?

Sturm Graz reicht im direkten Duell mit dem Wolfsberger AC bereits ein Punkt zur Meisterschaft (ab 17 Uhr im Live-Ticker >>>). Doch die Austria lauert – sollte Sturm patzen und die Veilchen gegen Blau-Weiß Linz gewinnen, geht der Titel nach Wien.

Auch der WAC hat noch eine Chance: Dafür braucht es einen Sieg gegen Sturm und gleichzeitig ein Stolpern der Austria.

Wer macht das Rennen? Wer hat sich den Titel am meisten verdient? Und in welchem Europacup-Bewerb sind die Teams am besten aufgehoben? Stimme jetzt ab:

