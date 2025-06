Weitere Interessenten für Sturms Böving

Der Kreis an Interessenten für eine Verpflichtung von Sturms William Böving weitet sich aus.

Bereits kolportiert wurde das Interesse von Mainz 05 (Hier nachlesen >>>) sowie der AS Roma (Mehr dazu >>>) am 22-Jährigen.

Wie Transferjournalist Ekrem Konur auf X berichtet, sollen aber auch zwei bislang ungenannte Klubs im Rennen um einen Böving-Transfer sein. Ihm zufolge hätten sowohl OGC Nizza als auch Borussia Mönchengladbach Interesse am Dänen.

In 42 Pflichtspielen für Sturm erzielte Böving in der abgelaufenen Saison elf Tore und legte zehn Treffer vor. Die Ablösesumme für ihn soll rund fünf Millionen Euro betragen.

🚨🆕 #Mainz05 🇩🇰 #TransferNews

OGC Nice, AS Roma, Borussia Mönchengladbach and Mainz going to make a move for William Bøving.



🔝22 goals and assists so far this season for Sturm and Denmark 21s.



💰Price will be €5m https://t.co/MvI35p04OB pic.twitter.com/0D8ehOq0Vy