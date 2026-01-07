Wann Altach den neuen Cheftrainer präsentieren will

Der SCR Altach ist am Mittwoch noch ohne neuen Cheftrainer in die Wintervorbereitung gestartet.

Ein Nachfolger für Fabio Ingolitsch soll laut Klubangaben in den kommenden Tagen präsentiert werden. Auf mögliche Kandidaten wollte sich Sportdirektor Philipp Netzer zuletzt nicht festlegen.

Die Altacher hatten Ingolitsch Ende Dezember für eine stattliche Ablöse zu Meister Sturm Graz ziehen lassen, sein Trainerteam um Assistent Atdhe Nuhiu blieb aber in Vorarlberg.

Comeback von Alexander Gorgon

Einen neuen Chef gibt es noch nicht. Das erste Training leitete der bisherige Betreuerstab, der noch gemeinsam mit Ingolitsch auch die Vorbereitung geplant hatte.

Leonardo Lukacevic und Srdjan Hrstic verpassten die Einheit krankheitsbedingt, die Youngsters Diego Madritsch und Salif Tietietta fehlen weiterhin wegen Verletzungen. Ein Comeback auf dem Trainingsplatz gab nach seiner überwundenen Beinvenenthrombose Mittelfeld-Routinier Alexander Gorgon.

Erstes Pflichtspiel gegen Sturm

Das erste Testspiel steht für die Altacher am Samstag (14:00 Uhr) beim FC Luzern auf dem Programm. Kommende Woche folgt ein Trainingslager in Wien. Geübt wird auf dem ÖFB-Campus in Aspern, Testgegner sind AS Trencin (14. Jänner) und der FAC (17. Jänner).

Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr absolviert Altach dann ausgerechnet gegen den Ex-Trainer: Am 1. Februar (17:30 Uhr) ist Ingolitsch mit Sturm Graz im Ländle zu Gast.