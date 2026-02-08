Heute 14:30 Uhr
NEWS
Bundesliga LIVE: Wolfsberger AC - GAK
Die Kärntner empfangen in Runde 18 der ADMIRAL Bundesliga den GAK. LIVE-Infos:
Der WAC empfängt am 18. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga den GAK in der Lavanttal-Arena (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die Grazer wollen weitere Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln. Vor dem Spieltag liegt die Feldhofer-Elf vier Punkte über den Strich.
Der WAC liegt nur auf Platz acht und möchte sich wieder nach oben orientieren.
