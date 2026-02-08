Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC Grazer AK Grazer AK GAK
Heute 14:30 Uhr
1 2.00
X 3.30
2 3.90
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga LIVE: Wolfsberger AC - GAK

Die Kärntner empfangen in Runde 18 der ADMIRAL Bundesliga den GAK. LIVE-Infos:

Bundesliga LIVE: Wolfsberger AC - GAK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der WAC empfängt am 18. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga den GAK in der Lavanttal-Arena (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Grazer wollen weitere Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln. Vor dem Spieltag liegt die Feldhofer-Elf vier Punkte über den Strich.

Der WAC liegt nur auf Platz acht und möchte sich wieder nach oben orientieren.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

