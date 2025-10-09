WAC: Ein Trainerkandidat nimmt sich aus dem Rennen

Die Sensation ist perfekt! Didi Kühbauer verlässt den WAC und wechselt zurück nach Linz. Die Suche nach einem Nachfolger hat bereits begonnen.

Nach Informationen des "Kurier" ist Nenad Bjelica Wunschkanditat der Lavanttaler. Der Kroate war bereits von 2010 bis 2013 Trainer vom WAC und führte den Klub von der Regionalliga bis in die Bundesliga.

Danach trainierte er zuletzt unter anderem Dinamo Zagreb und den deutschen Bundesligisten Union Berlin.

Bjelica dementiert Berichte

Der 54-Jährige nimmt sich aber selbst aus dem Rennen und dementiert gegenüber der "Kleinen Zeitung" jeglichen Kontakt zum WAC.

"Ich stehe in keinem Kontakt zum WAC. Mein Blick geht auf Topligen, vielleicht komme ich ja in der Zukunft noch einmal zurück, aber nicht jetzt."

