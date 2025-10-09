Suche
    news

    WAC: Ein Trainerkandidat nimmt sich aus dem Rennen

    Die Suche nach einem Nachfolger für Didi Kühbauer läuft bereits. Ein gehandelter Name nimmt sich nun schon aus dem Rennen:

    WAC: Ein Trainerkandidat nimmt sich aus dem Rennen Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Die Sensation ist perfekt! Didi Kühbauer verlässt den WAC und wechselt zurück nach Linz. Die Suche nach einem Nachfolger hat bereits begonnen.

    Nach Informationen des "Kurier" ist Nenad Bjelica Wunschkanditat der Lavanttaler. Der Kroate war bereits von 2010 bis 2013 Trainer vom WAC und führte den Klub von der Regionalliga bis in die Bundesliga.

    Danach trainierte er zuletzt unter anderem Dinamo Zagreb und den deutschen Bundesligisten Union Berlin.

    Bjelica dementiert Berichte

    Der 54-Jährige nimmt sich aber selbst aus dem Rennen und dementiert gegenüber der "Kleinen Zeitung" jeglichen Kontakt zum WAC.

    "Ich stehe in keinem Kontakt zum WAC. Mein Blick geht auf Topligen, vielleicht komme ich ja in der Zukunft noch einmal zurück, aber nicht jetzt."

     

    Knalleffekt! Kühbauer kehrt zum LASK zurück

    Knalleffekt! Kühbauer kehrt zum LASK zurück

    Bundesliga

    Die LASK-Cheftrainer der letzten 20 Jahre

    Vorschau
    Norbert Barisits
    Werner Gregoritsch

    Slideshow starten

    26 Bilder

    Mehr zum Thema

    So reagiert der WAC auf Kühbauers Abschied

    So reagiert der WAC auf Kühbauers Abschied

    Bundesliga
    43
    Das sind die Gewinner:innen der Bruno Gala 2025

    Das sind die Gewinner:innen der Bruno Gala 2025

    Bundesliga
    24
    Knalleffekt! Kühbauer kehrt zum LASK zurück

    Knalleffekt! Kühbauer kehrt zum LASK zurück

    Bundesliga
    217
    Kühbauer zum LASK: Was darf Satire?

    Kühbauer zum LASK: Was darf Satire?

    Bundesliga - Ansakonferenz
    3
    Das Kühbauer-Comeback: Ein Zeichen der Einsicht?

    Das Kühbauer-Comeback: Ein Zeichen der Einsicht?

    Bundesliga - Hintergrund
    Matchwinner Schöpf will "Teil zu ÖFB-Erfolg beitragen"

    Matchwinner Schöpf will "Teil zu ÖFB-Erfolg beitragen"

    Bundesliga
    3
    Nach "Schlager"-Spiel: Alles beim Alten?

    Nach "Schlager"-Spiel: Alles beim Alten?

    Bundesliga - Ansakonferenz
    12
    Die LASK-Cheftrainer der letzten 20 Jahre

    Die LASK-Cheftrainer der letzten 20 Jahre

    Bundesliga - Diashows
    40

    Kommentare