Verletzung im Training! Sturm-Star wochenlang out

Rückschlag für den SK Sturm Graz!

Wie der Tabellenführer der ADMIRAL Bundesliga bekanntgibt, hat sich Filip Rozga im Training eine Muskelverletzung zugezogen und wird den Steirern mehrere Wochen fehlen.

Formstarker Youngster fällt aus

Der Ausfall trifft Sturm zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Rozga stand zuletzt regelmäßig in der Startelf und präsentierte sich dabei in guter Form. Der 19-Jährige entwickelte sich zu einer echten Option im Offensivspiel der Grazer und überzeugte zuletzt durch seine Vielseitigkeit.

Im Hinblick auf das anstehende steirische Duell gegen Hartberg (Sonntag um 14:30 Uhr im LIVE-Ticker) muss Fabio Ingolitsch somit umstellen.

Millionen-Transfer out

Erst zu Beginn der Saison war Rozga für rund zwei Millionen Euro aus Krakau gekommen. Damit reihte sich der 19-Jährige in die teuersten Neuzugänge der Sturm-Vereinsgeschichte ein.

Während seiner Zeit bei Sturm schaffte der Offensivspieler zuletzt den Sprung in die polnische Nationalmannschaft.