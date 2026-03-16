Kurios! Rapid-Stars verwechselten zur Pause die Trikots

Der SK Rapid darf in der ADMIRAL Bundesliga weiterträumen. Nach einem 1:0-Erfolg beim FC Red Bull Salzburg fehlen dem Team von Johanns Hoff Thorup gerade einmal drei Punkte auf Leader Sturm Graz. "Meine Vision ist, dass Rapid um den Titel mitspielen muss" >>>

Für eine kuriose Szene in Wals-Siezenheim sorgten die beiden Rapid-Verteidiger Serge-Philippe Raux Yao und Nenad Cvetkovic. Zur Pause vertauschten die beiden offenbar ihre Trikots.

Schiedsrichter Markus Hameter bemerkte den Fehler und machte die beiden darauf aufmerksam. Der Franzose und der Serbe tauschten entsprechend während des Spiels die Trikots.

Die Szene im Video: