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Kurios! Rapid-Stars verwechselten zur Pause die Trikots

Während dem Match mussten die beiden Innenverteidiger die Dressen tauschen, der Schiedsrichter bemerkte den Fehler.

Kurios! Rapid-Stars verwechselten zur Pause die Trikots Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Rapid darf in der ADMIRAL Bundesliga weiterträumen. Nach einem 1:0-Erfolg beim FC Red Bull Salzburg fehlen dem Team von Johanns Hoff Thorup gerade einmal drei Punkte auf Leader Sturm Graz. "Meine Vision ist, dass Rapid um den Titel mitspielen muss" >>>

Für eine kuriose Szene in Wals-Siezenheim sorgten die beiden Rapid-Verteidiger Serge-Philippe Raux Yao und Nenad Cvetkovic. Zur Pause vertauschten die beiden offenbar ihre Trikots.

Schiedsrichter Markus Hameter bemerkte den Fehler und machte die beiden darauf aufmerksam. Der Franzose und der Serbe tauschten entsprechend während des Spiels die Trikots.

Die Szene im Video:

@skysportaustria Das sieht man wohl auch nicht alle Tage! 😅 Die beiden Rapid-Verteidiger Nenad Cvetkovic und Serge-Philippe Raux Yao liefen nach der Halbzeit-Pause mit vertauschten Trikots auf und mussten diese nach wenigen Minuten auf dem Spielfeld wieder zurücktauschen 👕 #SkyBuliAT #SKRapid #SCR #Reel #Trikot ♬ Originalton - skysportaustria

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