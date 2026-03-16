@skysportaustria Das sieht man wohl auch nicht alle Tage! 😅 Die beiden Rapid-Verteidiger Nenad Cvetkovic und Serge-Philippe Raux Yao liefen nach der Halbzeit-Pause mit vertauschten Trikots auf und mussten diese nach wenigen Minuten auf dem Spielfeld wieder zurücktauschen 👕 #SkyBuliAT #SKRapid #SCR #Reel #Trikot ♬ Originalton - skysportaustria
Endstand
0:10:0 , 0:1
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Matthias Seidl
NEWS
Kurios! Rapid-Stars verwechselten zur Pause die Trikots
Während dem Match mussten die beiden Innenverteidiger die Dressen tauschen, der Schiedsrichter bemerkte den Fehler.
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Für eine kuriose Szene in Wals-Siezenheim sorgten die beiden Rapid-Verteidiger Serge-Philippe Raux Yao und Nenad Cvetkovic. Zur Pause vertauschten die beiden offenbar ihre Trikots.
Schiedsrichter Markus Hameter bemerkte den Fehler und machte die beiden darauf aufmerksam. Der Franzose und der Serbe tauschten entsprechend während des Spiels die Trikots.