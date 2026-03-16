Baby-Glück für LASK-Kapitän!

Der LASK startete mit einem 0:0 gegen Hartberg in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga. Kühbauer: "Uns war bewusst, dass Hartberg nichts beitragen will" >>>

Dabei musste Cheftrainer Didi Kühbauer auf seinen Kapitän Sascha Horvath verzichten, und das aus gutem Grund. Der 29-Jährige ist am Freitag erstmals Papa geworden.

"Am Freitag, den 13.03.2026, hat seine kleine Tochter das Licht der Welt erblickt. Alle drei sind wohlauf und genießen ihr Familienglück", verkündet der LASK die positive Nachricht.