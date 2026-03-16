NEWS

Baby-Glück für LASK-Kapitän!

Sascha Horvath verpasste den Auftakt in die Meistergruppe aus gutem Grund, der Kapitän der Linzer wurde Papa.

Baby-Glück für LASK-Kapitän! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der LASK startete mit einem 0:0 gegen Hartberg in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga. Kühbauer: "Uns war bewusst, dass Hartberg nichts beitragen will" >>>

Dabei musste Cheftrainer Didi Kühbauer auf seinen Kapitän Sascha Horvath verzichten, und das aus gutem Grund. Der 29-Jährige ist am Freitag erstmals Papa geworden.

"Am Freitag, den 13.03.2026, hat seine kleine Tochter das Licht der Welt erblickt. Alle drei sind wohlauf und genießen ihr Familienglück", verkündet der LASK die positive Nachricht.

Mehr zum Thema

Kurios! Rapid-Stars verwechselten zur Pause die Trikots

Kurios! Rapid-Stars verwechselten zur Pause die Trikots

Bundesliga
3
GEWINNSPIEL: 2 Tickets für LASK vs. Austria Wien

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für LASK vs. Austria Wien

Winzone
Seidl und Hedl: Zwei Rapid-Stehaufmännchen träumen von der WM

Seidl und Hedl: Zwei Rapid-Stehaufmännchen träumen von der WM

Bundesliga
41
Salzburg-Unserie wird immer schlimmer: "Echt nicht gut genug"

Salzburg-Unserie wird immer schlimmer: "Echt nicht gut genug"

Bundesliga
34
Austrias spektakulär bitterer Geburtstag

Austrias spektakulär bitterer Geburtstag

Bundesliga
1
Ingolitsch: Böse Miene zum guten Resultat

Ingolitsch: Böse Miene zum guten Resultat

Bundesliga
27
"Meine Vision ist, dass Rapid um den Titel mitspielen muss"

"Meine Vision ist, dass Rapid um den Titel mitspielen muss"

Bundesliga
66

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball LASK Sascha Horvath