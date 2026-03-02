Urlauber aufgepasst! ADMIRAL Bundesliga aus dem Ausland streambar

Die ADMIRAL Bundesliga biegt in die spannende Phase ein. Für einige Teams ist im Kampf um die Meistergruppe vor dem letzten Spieltag alles offen. Der Tabellenrechner der ADMIRAL Bundesliga >>>

Mit Anfang März gibt es für den Showdown eine neue Möglichkeit, die heimische Liga aus dem Ausland zu empfangen.

Wie "One Football" verkündet, ist ab sofort jedes Spiel bis Saisonende der ADMIRAL Bundesliga aus dem Ausland streambar. Auch für die kommende Saison habe man sich die Rechte gesichert. Bereitgestellt werden die Streams von Sportradar Media.

Drei Optionen

Ausgenommen sind neben Österreich noch Deutschland, die Schweiz, die Balkan-Region, Russland, Ukraine, Tschechien und Israel.

Das Ganze kostet im Pay-per-view 3,99 Euro pro Match. Weiters kann man sich ein Abo seines Lieblingsteams bis Saisonende (14,99 Euro) oder der gesamten Liga (19,99 Euro) sichern.

Vor allem für Urlauber und ausländische Fans dürfte die neue Option spannend sein.