NEWS

Urlauber aufgepasst! ADMIRAL Bundesliga aus dem Ausland streambar

Auf "One Football" kann die ADMIRAL Bundesliga im Ausland verfolgt werden. Einige Länder sind ausgenommen.

Urlauber aufgepasst! ADMIRAL Bundesliga aus dem Ausland streambar Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die ADMIRAL Bundesliga biegt in die spannende Phase ein. Für einige Teams ist im Kampf um die Meistergruppe vor dem letzten Spieltag alles offen. Der Tabellenrechner der ADMIRAL Bundesliga >>>

Mit Anfang März gibt es für den Showdown eine neue Möglichkeit, die heimische Liga aus dem Ausland zu empfangen.

Wie "One Football" verkündet, ist ab sofort jedes Spiel bis Saisonende der ADMIRAL Bundesliga aus dem Ausland streambar. Auch für die kommende Saison habe man sich die Rechte gesichert. Bereitgestellt werden die Streams von Sportradar Media.

Drei Optionen

Ausgenommen sind neben Österreich noch Deutschland, die Schweiz, die Balkan-Region, Russland, Ukraine, Tschechien und Israel.

Das Ganze kostet im Pay-per-view 3,99 Euro pro Match. Weiters kann man sich ein Abo seines Lieblingsteams bis Saisonende (14,99 Euro) oder der gesamten Liga (19,99 Euro) sichern.

Vor allem für Urlauber und ausländische Fans dürfte die neue Option spannend sein.

Mehr zum Thema

Sonst "weg damit!" - WSG-Coach stellt VAR-Forderungen

Sonst "weg damit!" - WSG-Coach stellt VAR-Forderungen

Bundesliga
3
Wer kommt in die Top-Sechs? Der Bundesliga-Tabellenrechner

Wer kommt in die Top-Sechs? Der Bundesliga-Tabellenrechner

Bundesliga
79
Austria: Sportvorstand Zorn äußert sich zu Barry-Zukunft

Austria: Sportvorstand Zorn äußert sich zu Barry-Zukunft

Bundesliga
13
LASK-Rückkehr? Michorl: "Dann bin ich sicherlich nicht abgeneigt"

LASK-Rückkehr? Michorl: "Dann bin ich sicherlich nicht abgeneigt"

Bundesliga
6
Die besten Bundesliga-Vorlagengeber der letzten 25 Jahre

Die besten Bundesliga-Vorlagengeber der letzten 25 Jahre

Bundesliga
8
Dragovic: Eine schwierige Frage und sein Jubel mit dem Co

Dragovic: Eine schwierige Frage und sein Jubel mit dem Co

Bundesliga
7
Rapids Endspiel gegen Bullen: "Müssen an unsere Qualität glauben"

Rapids Endspiel gegen Bullen: "Müssen an unsere Qualität glauben"

Bundesliga
71

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball