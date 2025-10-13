TSV Hartberg: Termin für Stadion-Rückkehr steht fest

Der TSV Hartberg kehrt mit dem Heimspiel gegen die SV Ried am 22. November in seine neue Arena zurück.

Wie der Bundesligist am Montag vermeldete, sei der Baufortschritt am Umbau des Heimstadions "absolut zufriedenstellend".

Seit Mitte Juni wird in Hartberg gewerkt. In mehreren Abschnitten werden unter anderem die Tribünen und die Laufbahn erneuert, 2027 soll das Großprojekt fertig sein. Insgesamt soll die Arena dann 5.500 Sitz- und Stehplätze fassen.

Aktuell trägt Hartberg seine Heimspiele in Maria Enzersdorf aus. Ins Auge gefasst wurde zwischenzeitlich bereits eine Rückkehr mit der Partie gegen die Wiener Austria am 1. November.