Topspiel im Trainingslager: WAC gibt Sommerfahrplan bekannt

Der Wolfsberger AC hat sich für die Sommervorbereitung zwei starke internationale Gegner gesichert!

Im Rahmen des Trainingslagers in Maria Alm trifft die Elf von Didi Kühbauer am 9. Juli um 17:00 Uhr auf den portugiesischen Spitzenklub SC Braga, mit Spielort in Saalfelden.

Nur eine Woche später, am 16. Juli um 18:30 Uhr, wartet mit Besiktas Istanbul ein weiteres Highlight. Der türkische Traditionsverein gastiert gegen die "Wölfe" in Kapfenberg und verspricht ein echtes Testspiel-Spektakel kurz vor dem Saisonstart.

Zuvor misst sich der WAC am 28. Juni mit dem Deutschlandsberger SC und am 5. Juli mit dem Kapfenberger SV. Ein weiteres Testspiel ist für den 13. Juli geplant – der Gegner steht noch nicht fest.

Die Terminübersicht:

23. Juni: Trainingsauftakt

28. Juni, 17:00 Uhr: Wolfsberger AC vs. Deutschlandsberger SC

05. Juli, 18:00 Uhr: Kapfenberger SV vs. Wolfsberger AC

09.-15. Juli: Trainingslager in Maria Alm (Salzburg)

09. Juli, 17:00 Uhr: Wolfsberger AC - SC Braga

- SC Braga 13. Juli: Testspiel (Gegner offen)

16. Juli, 18:30 Uhr: Wolfsberger AC - Besiktas Istanbul

"Just a small town club" - Die "kleinsten" Meister Europas