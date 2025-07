Gute Nachrichten für die GAK-Offensive: Tio Cipot wird in seine zweite Saison bei den Rotjacken gehen.

Sportdirektor Dieter Elsneg vermeldet am Mittwochabend im Rahmen der Generalversammlung den Verbleib. Der Offensivspieler wird abermals von Spezia ausgeliehen, inklusive einer Kaufoption.

Elsneg: Cipot hatte zahlreiche attraktive Angebote

"Das war ein hartes Stück Arbeit", berichtet Elsneg. Cipot habe sich dabei trotz anderer attraktiver Optionen bewusst für den GAK entschieden.

"Tio hat großen Anteil am Klassenerhalt, weil er vor allem in der Qualifikationsrunde, als es darauf angekommen ist, voll da war und Tore gemacht hat. Er bringt mit, was ein Topspieler mitzubringen hat – enormen Speed, Laufvermögen, sein fußballerisches Talent, Torgefahr", ist der Sportdirektor voll des Lobes.

In 27 Ligaspielen in der Admiral-Bundesliga konnte der Offensiv-Akteur sieben Tore und zwei Assists beisteuern.