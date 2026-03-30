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Talent aus Venezuela bei Salzburg im Gespräch

Der junge Flügelspieler stand vergangenes Jahr bei der U17-WM auf dem Platz und ist bei seinem Klub gesetzt.

Talent aus Venezuela bei Salzburg im Gespräch Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Red Bull Salzburg wird mit dem 18-jährigen Yerwin Sulbaran in Verbindung gebracht.

Wie Carlos Tarache auf X schreibt, beobachten mindestens drei europäische Vereine den Flügelspieler, darunter Salzburg. Tarache ist Gründer der Plattform "SOLOVENEX", das über Fußballspieler aus Venezuela berichtet.

Luis Omar Torrealba beschäftigt sich ebenfalls mit dem venezolanischen Fußball und schreibt auf X, dass Sulbarans Umfeld bislang nichts von einem möglichen Interesse der "Bullen" weiß.

Sulbaran steht aktuell bei Monagas SC in der ersten Liga Venezuelas unter Vertrag und zählt dort zum Stammpersonal. Im vergangenen Jahr lief er bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar auf und wurde mit Venezuela vor England Gruppensieger. Im Sechzehntelfinale gab es gegen Nordkorea das Aus. Sulbaran lieferte in der Vorrunde zwei Assists.

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