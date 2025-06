Bundesliga-Aufsteiger SV Ried verlängert den Vertrag mit Jonas Mayer vorzeitig bis 2028. Ursprünglich wäre das Arbeitspapier des 20-Jährigen im Sommer 2026 ausgelaufen.

Der Mittelfeldspieler wechselte im Jahr 2018 aus der Jugend des FC Pinzgau Saalfelden ins Innviertel. Dort durchlief Mayer die Akademie und schaffte den Sprung zu den Profis.

Der ÖFB-Jugendnationalspieler debütierte bereits im Jahr 2022, als die SV Ried erstklassig war, in der ADMIRAL Bundesliga.

Anfragen aus dem In- und Ausland abgeblockt

"Unsere Nachwuchsarbeit ist ein wesentlicher Faktor in unserer sportlichen Strategie. Wir sind sehr froh, dass wir mit Jonas Mayer einen in unserer Fußballakademie ausgebildeten Spieler trotz zahlreicher Anfragen aus dem In- und Ausland langfristig an uns binden können. Jonas geht als österreichischer U21-Teamspieler in seine erste volle Bundesligasaison, einen besseren Zeitpunkt für eine Verlängerung können wir uns nicht vorstellen", betont Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Ried.

"Das ist ein richtig cooler Schritt für mich. Ich bin seit 2018 in Ried, war bei jeder Mannschaft mit dabei und ich möchte jetzt mit Ried auch in der Bundesliga spielen. Dass wir den Aufstieg geschafft haben, war ein echter Traum für mich. Jetzt gilt der Fokus voll und ganz der Bundesliga. Ich fühle mich mit Ried sehr verbunden, der Verein ist wie meine zweite Familie. Die Verbundenheit mit den Fans hier in Ried ist sehr groß", sagt Mayer.

