Sturm in Testspiel makellos - Ried patzt gegen Zweitligisten

Der SK Sturm Graz fährt einen ungefährdeten Testspielsieg über den ASK Voitsberg ein!

Im Steiermark-Duell setzt sich der amtierende Meister der ADMIRAL Bundesliga gegen den Absteiger aus LigaZwa mit 3:0 durch und gibt sich keine Blöße.

Die Tore für die Grazer, die von Malic erstmals als Kapitän angeführt wurden, fallen dabei jedoch erst nach der Halbzeitpause: Camara trifft nach rund einer Stunde per Doppelpack (59./62.) und stellt auf 2:0, Beganovic erhöht in der Nachspielzeit und stellt den 3:0-Endstand her (90.+1).

Ried patzt gegen Amstetten

Bereits um 16 Uhr testet die Säumel-Elf ein weiteres Mal: In der Merkur Arena geht es gegen den Hamburger SV zur Sache. Weniger erfreulich verlief der Testspieltag für Bundesliga-Aufsteiger SV Ried.

Die Innviertler mussten sich gegen Ex-Ligakonkurrent SKU Amstetten mit 2:3 geschlagen geben und so einen weiteren Dämpfer in der Saisonvorbereitung hinnehmen.

Nachdem die Mostviertler in Hälfte eins mit 3:0 in Führung gehen, bringen Boguo (83.) und Kiedl (85.) die Oberösterreicher nochmals auf 2:3 heran. Für weitere Tore reicht es jedoch nicht, weshalb sich die "Wikinger" dem SKU beugen müssen.

Das neue Heimtrikot des SK Sturm Graz