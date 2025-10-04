Suche
    news

    Sturm Graz: Drei Stützen am Weg zurück

    Während die Grazer ihren ersten Europa-League-Erfolg dieser Saison feiern, schuften drei Verletzte an ihrem Comeback. Dieses könnte früher kommen als gedacht.

    Sturm Graz: Drei Stützen am Weg zurück Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Noch nicht im Kader gegen die Rangers – aber bald zurück auf dem Platz: Sturm Graz darf sich nach der Länderspielpause auf die Rückkehr von gleich drei Leistungsträgern freuen.

    Axel Kayombo, Arjan Malic und Daniil Khudyakov sollen laut Trainer Jürgen Säumel beim nächsten Europacup-Duell am 23. Oktober gegen Celtic wieder einsatzbereit sein. Aktuell trainiert das Trio noch individuell, soll aber in den kommenden Wochen Schritt für Schritt an die Mannschaft herangeführt werden.

    Säumel: "Würden unserer Qualität guttun"

    "Ich hoffe, dass sie nach der Teampause wieder einsatzfähig sind", so der Grazer Übungsleiter, der betont: "alle drei würden unserer Qualität guttun."

    Sturm hat sich nach dem frühen Champions-League-Aus und den Ligapleiten gegen Rapid und Austria wieder gefangen. Die letzten Siege gegen Salzburg, Hartberg und die Glasgow Rangers brachten den Titelverteidiger zurück auf Kurs – mit einem Spiel weniger liegt man in der Liga nur zwei Verlustpunkte hinter Tabellenführer Rapid.

    In der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga gastiert der amtierende Meister am Sonntag in Altach (ab 14:30 im LIVE-TICKER>>>).

