Sturm: So geht es den verletzten Kiteishvili und Gazibegovic

Mit der 0:1-Pleite bei der WSG Tirol verpasste Meister Sturm Graz den Anschluss an das Spitzenduo FC Red Bull Salzburg und LASK.

Bei der Pleite in Innsbruck mussten zudem mit Jusuf Gazibegovic und Otar Kiteishvili zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt runter.

Keine lange Ausfallszeit

Wie die "Kleine Zeitung" und der "Kurier" übereinstimmend berichten, gibt es jetzt aber Entwarnung. Ein MRT hätte bei beiden Akteuren eine strukturelle Änderung des Muskels ergeben.

Damit fallen sie für das Match am Sonntag gegen Blau-Weiß Linz (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) zwar voraussichtlich aus, können aber vermutlich eine Woche später gegen den WAC wieder mit von der Partie sein.