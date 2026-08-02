Austria Lustenau punktet beim Bundesliga-Comeback gegen Ried

Der SC Austria Lustenau und die SV Ried trennen sich am ersten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga mit einem 1:1-Remis.

Aufsteiger Austria Lustenau startet engagiert und kommt durch einen Delaye-Freistoß (4.) zur ersten Chance der Partie. Nach einer knappen Viertelstunde übernehmen die Rieder vorläufig das Kommando, allerdings wird Eghosas Kopfball noch auf der Linie abgewehrt (15.).

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In Führung gehen schließlich die Lustenauer mit einem Angriff über die linke Seite. Soares wird von Diarra in die Tiefe geschickt und bringt die Flanke auf die zweite Stange, dort steht Weixelbraun bereit und schießt volley ein (26.).

Ried bleibt trotz des Rückstandes die gefährlichere Mannschaft. Durch Nasrawe gelingt in Minute 36 der verdiente Ausgleich, er gibt nach einem Doppelpass mit Bajic einen Fernschuss ab und überrascht Lustenau-Keeper Schierl am langen Eck. Zur Pause steht es in einem unterhaltsamen Spiel 1:1.

Ried scheitert am VAR

Die Rieder wähnen sich nach 56 gespielten Minuten schon in Führung, weil Rhodes den Ball nach einem Eghosa-Zuspiel ins Tor jagt. Ein schier endloser VAR-Check von fast fünf Minuten zeigt aber, dass Vorlagengeber Eghosa hauchdünn im Abseits war, der Treffer zählt also nicht.

Auf der anderen Seite vergeben der eingewechselte Verinac und Gmeiner eine Doppelchance (69.), danach lässt Lustenau ein wenig nach.

Ried drängt spät auf die Führung, die eingewechselten Lund Jensen (89.) und Sissoko (90.+2) können ihre Chancen aber nicht verwerten. So endet das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden.