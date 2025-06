Der LASK hat den "Fahrplan" für die nahende Sommervorbereitung bekannt gegeben.

Am 23. Juni stehen die obligatorischen Leistungstests auf dem Programm, ehe Tags darauf die erste Einheit auf dem Platz ansteht. Bereits am 28. Juni steigt das erste Testspiel der Sommervorbereitung, eine regionale Auswahl fordert den LASK in Peuerbach.

Duelle mit ÖFB-Legionären

Genau eine Woche später kommt es in Pasching zum Oberösterreich-Derby gegen Zweitliga-Aufsteiger FC Hertha Wels. Am 09. Juli testet der LASK gegen den dänischen Topklub Bröndby IF, bei dem auch ÖFB-Nationaltorhüter Patrick Pentz unter Vertrag steht. Drei Tage später (12.06.) ist der slowakische Erstligist AS Trencin in Pasching zu Gast.

Im Zuge des Season Openings trifft der LASK am 19. Juli in der Raiffeisen Arena auf den 1. FC Union Berlin. Auch dort spielen mit Christopher Trimmel und Leopold Querfeld zwei ÖFB-Legionäre. Das Wiedersehen mit Marin Ljubicic stellt gleichzeitig das letzte Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt dar.

Terminübersicht:

Montag, 23. Juni: Leistungstests in der Raiffeisen Arena

Dienstag, 24. Juni: Trainingsstart in der Raiffeisen Arena inkl. Antrittspressekonferenz von Neo-Cheftrainer Joao Sacramento

Samstag, 28. Juni - 15:00 Uhr, Peuerbach: Regionale Auswahl - LASK

Samstag, 05. Juli - 10:00 und 16:00, voestalpine Stadion Pasching: LASK - FC Hertha Wels (jeweils 2 x 30 Minuten)

Mittwoch, 09. Juli - 17:00, LASK-Platz an der Daimlerstraße: LASK - Bröndby IF

Samstag, 12. Juli - 16:00, voestalpine Stadion Pasching: LASK - AS Trencin

Samstag, 19. Juli - 15:30 Uhr, Raiffeisen Arena Linz: LASK - 1. FC Union Berlin (inkl. Saison-Opening)