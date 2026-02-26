Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei RedakteurInnen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

Das ÖFB-Team hat in den vergangenen Jahren mehrere hochtalentierte Spieler an andere Nationen verloren. Nun könnte sich das Blatt wenden: Mit Carney Chukwuemeka und Paul Wanner stehen potenzielle Verstärkungen für Rot-Weiß-Rot im Raum.

Doch was bedeutet das für jene Spieler, die den Qualifikationsweg mitgegangen sind? Ist der Nationenwechsel ein legitimes Mittel zur Qualitätssteigerung – oder unfair gegenüber dem bestehenden Team?

Moderator Patrick Gstettner diskutiert mit Klaus Pfeiffer (HEUTE) und Vincent Öfner (LAOLA1) über Chancen, Risiken und die Frage nach der sportlichen Fairness.

