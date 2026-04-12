Austrias gefühlte Derby-Niederlage

"Ich empfinde das Spiel am Ende fast als Niederlage", gibt Stephan Helm nach dem 1:1 seiner Austria im 349. Wiener Derby gegen den SK Rapid unumwunden zu.

Die Veilchen sahen lange Zeit wie der sichere Sieger aus, lagen fast 50 Minuten lang in Führung, nachdem Kelvin Boateng in der 34. Minute für die Führung gesorgt hatte.

"Sehr, sehr bitter"

Doch der Ausgleich von Ercan Kara in der 83. Minute machte den Violetten einen Strich durch die Rechnung und sorgte für den ersten Punkteverlust in einem Derby in der laufenden Saison.

"Schlussendlich sehr, sehr bitter" nennt Kapitän Manfred Fischer das Ergebnis.

Eggestein "hat auf jeden Fall gefehlt"

Die Veilchen mussten diesmal ohne Johannes Eggestein, zuletzt das Um und Auf im Offensivspiel, auskommen. Der Deutsche hatte sich am Donnerstag im Training eine leichte Verletzung zugezogen (alle Infos dazu >>>).

Boateng ersetzte ihn an vorderster Front. Doch der Ghanaer ist ein ganz anderer Spielertyp. "Bei ihm wartest du auf die Momente, in denen er in die Tiefe gehen kann", sagt Coach Helm.

Eggestein ist stattdessen oft zwischen den Linien unterwegs, immer anspielbar und sichert Bälle stark. "Er hat auf jeden Fall gefehlt", sagt Fischer.

Saljics Qualitäten an vorderster Front

In der ersten Hälfte fehlte den Veilchen in der Offensive die Durchschlagskraft. Boatengs Tor war gleichzeitig der erste Torschuss nach mehr als einer halben Stunde.