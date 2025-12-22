Vertragsverlängerung! Rapid bindet Überraschungsmann langfristig

Der SK Rapid verlängert mit Eigenbauspieler Furkan Demir.

Der 21-Jährige Rechtsverteidiger, der seit seiner Leih-Rückkehr vom TSV Hartberg fixer Bestandteil des Profikaders der Hütteldorfer ist, wurde von seinem Arbeitgeber mit einem neuen Kontrakt bis Sommer 2028 ausgestattet.

Für die Kampfmannschaft der Grün-Weißen absolvierte der Bruder von Yusuf Demir 23 Partien - neun davon auf internationalem Parkett.

"Furki" als Vorbild für den Nachwuchs

Nun entschied man sich für eine langfristige Verlängerung des Arbeitspapiers, worüber sich Geschäftsführer Sport Markus Katzer erfeut zeigt:

"Furkan Demir hat in der vorigen Saison mit viel Spielpraxis beim TSV Hartberg einen großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht und sich nach seiner Rückkehr mit viel Einsatz zu einem wichtigen Spieler in unserer Mannschaft entwickelt. Sein Ehrgeiz und seine Mentalität sind vorbildlich und ich bin sicher, dass er sich noch weiter verbessern kann und wird."

"Daher freue ich mich sehr, dass wir uns auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit um vorerst weitere zwei Saisonen einigen konnten. ´Furki´ ist auch ein Vorbild für alle Spieler aus unserer Akademie und beweist, dass man mit Fleiß, der richtigen Einstellung und Geduld die Chance hat, sich bis in die Profimannschaft hochzuarbeiten."

Demir selbst ist von seiner Entscheidung, beim SK Rapid zu bleiben, ebenfalls überzeugt: "Auch wenn wir gerade als Mannschaft eine sehr schwere Phase haben, bin ich glücklich, dass mein Vertrag vorzeitig verlängert werden konnte. Mit liegt mein Verein extrem am Herzen und ich bin stolz, weiter die grün-weißen Farben vertreten zu dürfen.“