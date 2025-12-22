BW-Linz-Trainer Köllner verspricht: "Der Schweiß wird fließen"

Der neue Blau-Weiß-Linz-Trainer Michael Köllner hat sich am Montag bei seiner Vorstellung voller Tatendrang präsentiert.

"Der Klassenerhalt steht über allem, wir brauchen eine Riesenrückrunde", erklärt der Deutsche. "Wenn wir am 5. Jänner loslegen, dann muss alles vorbereitet sein. Ich kann versprechen, der Schweiß wird fließen."

Blau-Weiß überwintert in der Bundesliga vier Punkte hinter dem GAK als Tabellenletzter. Tabelle >>>

"Das Potenzial der Mannschaft und des Vereins ist da"

Der 55-jährige Nachfolger von Mitja Mörec saß bereits beim Heim-1:1 am 14. Dezember gegen Rapid im letzten Liga-Match der Linzer in diesem Jahr im Stadion.

"Ich kenne die Schwierigkeit der Aufgaben. Aber das Potenzial der Mannschaft und des Vereins ist da, um unsere Ziele zu erreichen", betont Köllner.

Zeitpunkt für den Einstieg "perfekt"

Der frühere Nürnberg- und 1860-München-Coach sagt, er habe einen guten Kader und gute Rahmenbedingungen zur Verfügung.

"Der Zeitpunkt zum Einstieg ist perfekt. Wir stehen jetzt nicht unter Druck in den ersten Wochen, sondern dann gegen LASK", meint Köllner mit Blick auf das erste Pflichtspiel im kommenden Jahr, das Cup-Viertelfinale am 30. Jänner gegen den Stadtrivalen. Blau-Weiß hatte vor dem Rapid-Match sieben Liga-Partien in Folge verloren.

Köllners Glaube

Köllner bezeichnet sich als "sehr gläubig", die Zehn Gebote seien für ihn "Eckdaten. In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass man einen gewissen Wertekompass hat."

Bei Blau-Weiß-Sportchef Christoph Schösswendter ist der Glaube daran groß, mit Köllner den Ligaverbleib zu schaffen. "Er bringt sehr viel Überzeugung in seine Arbeit mit. Michael bringt auch die Fähigkeiten als Führungskraft mit, die Mannschaft wieder an ihr Leistungsmaximum zu bringen", meinte der frühere Verteidiger.