Wie der SK Sturm Graz am Montag verkündet, wird Cheftrainer Jürgen Säumel mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

Neben dem 41-jährigen Steirer muss auch Co-Trainer Martin Lassnig gehen.

Säumel übernahm den Trainer-Posten in Graz im November 2024 und führte die "Blackies" in seiner Premierensaison auf Anhieb zum Meistertitel.

Ein neuer Cheftrainer steht noch nicht fest, soll jedoch bis zum Trainingsstart am 2. Jänner bekanntgegeben werden.

Parensen möchte neuen Impuls

Geschäftsführer Sport Michael Parensen erklärt: "Ich möchte mich bei Jürgen Säumel für seine Arbeit, seine Expertise und seinen Einsatz für den SK Sturm bedanken. Wir haben uns diese Entscheidung keinesfalls leicht gemacht, doch durch die Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten sehen wir uns zu diesem Schritt gezwungen."

Parensen weiter: "Durch die Resultate, vor allem aber die Leistungen in letzter Zeit, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ein neuer Impuls von der Trainerbank für das Frühjahr und den Rest der Saison notwendig ist. Wir werden alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um möglichst schnell wieder das wahre Gesicht des SK Sturm zu zeigen und unseren Fans Freude bereiten zu können."

Präsident Christian Jauk ergänzt: "Jürgen Säumel war als Spieler eine Legende bei Sturm Graz, und auch als Trainer konnte er seine Spuren hinterlassen. Sich von verdienten Personen im Verein zu trennen, fällt nie leicht – dennoch sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, diesen Schritt setzen zu müssen. Ich möchte mich bei Jürgen Säumel im Namen der gesamten Sturmfamilie bedanken und wünsche ihm alles Gute für seinen weiteren Weg!"