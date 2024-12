SCR Altach krallt sich offenbar Köln-Stürmer!

Der SCR Altach scheint einen Nachfolger für Gustavo Santos gefunden zu haben.

Den brasilianischen Torjäger zog es zuletzt nach Japan >>>

Wie "Reviersport" berichtet, soll Florian Dietz vor einem Wechsel vom 1. FC Köln nach Altach stehen.

Der 26-jährige Deutsche ist einer von neun Mittelstürmern im Kader des "Effzeh". In dieser Saison kommt er aufgrund des starken Konkurrenzkampfes nur auf 88 Einsatzminuten, wobei ihm keine Torbeteiligung gelang.

Ein Tor in der Deutschen Bundesliga

Auch wenn es in dieser Saison bislang noch nicht lief beim 1,90 Meter großen Stürmer, so kann er doch immerhin auf Bundesliga-Erfahrung zurückgreifen. So bestritt er bereits 16 Spiele in Deutschlands höchster Spielklasse, und erzielte dabei ein Tor.

Zuletzt soll auch Rot-Weiss Essen an Dietz, der in Köln noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, dran gewesen sein.

