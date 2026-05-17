Hierländer bestätigt Sturm-Abschied - was nun?

Wenn der SK Sturm Graz am Sonntag (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker) den SK Rapid empfängt, wird es auch der letzte Auftritt von Kapitän Stefan Hierländer im Sturm-Trikot sein.

Der 35-jährige Kärntner, der seit 2016 für die "Blackies" spielt, bestätigt gegenüber der "Kleinen Zeitung" sein "letztes Match" für Sturm.

"Irgendwann muss ich meiner Rolle in Graz ein Limit setzen. Jetzt ist der Punkt gekommen, zu sagen, dass es mich nicht mehr erfüllt", erklärt Hierländer.

Hierländer möchte weiterspielen

Damit meint er in erster Linie aber seine Rolle als Ersatzspieler, nicht das Fußballspielen an sich: "In die zweite Reihe zu rücken ist für eine gewisse Phase okay, aber inzwischen ist es mir zu wenig. Ich habe den Antrieb, zu spielen."

Hierländer könne sich gut vorstellen, seine Karriere woanders fortzusetzen: "Im Kessel ist einiges drin."

"Klar ist mir bewusst, dass die Türchen sehr klein sind und der Prozentsatz sehr gering ist, um aktiv weitermachen zu können, aber ich habe Gespräche mit gewissen Personen, die aber lose gewesen sind, geführt. Ich habe einiges an Feedback bekommen und werde nun meine Schlüsse ziehen", so Hierländer.

"Das Gesamtpaket müsste stimmig sein", erklärt der Routinier.

Neue Rolle bei Sturm II?

Sollte die Profi-Karriere doch zu Ende gehen, wäre eine neue Position bei Sturm durchaus denkbar.

Die "Krone" bringt Hierländer als möglichen Co-Trainer und Berater beim SK Sturm II in der ADMIRAL 2. Liga ins Spiel - eine ähnliche Rolle, wie sie Jakob Jantscher zu Beginn der Saison ausfüllte.