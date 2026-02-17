Dritte Entlassung nach GAK-Duell: Auch Letsch erwischt es

Der GAK entwickelt sich in dieser Saison zum "Trainerkiller" in der ADMIRAL Bundesliga.

Nach der 1:2-Heimpleite gegen die Grazer musste Rapid-Trainer Peter Stöger seinen Posten räumen.

Auch bei Blau-Weiß Linz zog der Klub nach einer 1:3-Auswärtsniederlage die Reißleine und trennte sich von Coach Mörec.

Nun trifft es Letsch, der nach einem 1:1 gegen den GAK ebenfalls seinen Job bei Red Bull Salzburg verliert.