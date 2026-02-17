NEWS

Dritte Entlassung nach GAK-Duell: Auch Letsch erwischt es

Bereits drei Trainer mussten in dieser Saison unmittelbar nach einer Partie gegen den GAK ihren Posten räumen.

Der GAK entwickelt sich in dieser Saison zum "Trainerkiller" in der ADMIRAL Bundesliga.

Nach der 1:2-Heimpleite gegen die Grazer musste Rapid-Trainer Peter Stöger seinen Posten räumen.

Auch bei Blau-Weiß Linz zog der Klub nach einer 1:3-Auswärtsniederlage die Reißleine und trennte sich von Coach Mörec.

Nun trifft es Letsch, der nach einem 1:1 gegen den GAK ebenfalls seinen Job bei Red Bull Salzburg verliert.

