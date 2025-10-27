-
NEWS
Wird die Werner-Nachfolge bei der Austria prominent besetzt?
Die Wiener suchen einen neuen Sportvorstand und strecken sich nach einem bekannten Namen, der zuletzt auf allerhöchster Ebene tätig war.
Jürgen Werner legte seine Agenden als Sportvorstand der Wiener Austria bekanntlich zurück. Wer die Position in Zukunft auskleidet, ist noch nicht geklärt.
Laut "Krone" hat Werner eine ehrgeizige Idee, was die Nachbesetzung betrifft: Jörg Schmadtke soll seine Wunschlösung heißen.
Der Deutsche war in Hannover (2011-13), Köln (2013-17) und Wolfsburg (2018-23) als Geschäftsführer Sport tätig, dazu kommen zuletzt acht Monate als Sportdirektor des FC Liverpool.