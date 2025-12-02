Der VAR-Rückblick auf die vergangene 15. Runde der Österreichischen Fußball-Bundesliga ist nun online. #VARÖsterreich #VARheit #AdmiralBL https://t.co/d0MS0tXfZU— VAR Österreich (@VAR_Oesterreich) December 2, 2025
Kein Salzburg-Elfer? VAR räumt Fehler ein
Im VAR-Rückblick wird die strittige Elfmetersituation bewertet. Nachdem der Pfiff des Schiedsrichters ausblieb, hätte es einen On-Field-Review geben sollen.
Die ADMIRAL Bundesliga räumt im VAR-Rückblick der 15. Runde eine falsche Entscheidung ein.
Nach dem Foul von Sandro Ingolitsch an Salzburg-Stürmer Petar Ratkov im Strafraum hätte der VAR einen "On-Field-Review" empfehlen müssen, weil es sich um ein strafbares Vergehen gehandelt hat. Es wäre ein Strafstoß für die "Bullen" zu geben gewesen.
Entscheidungen gegen Hartberg korrekt
Die beiden kniffligen Situationen im Duell zwischen dem TSV Hartberg und dem SK Sturm Graz wurden hingegen richtig bewertet: Sowohl die Elfmeter-Entscheidung zugunsten der Grazer, als auch die Rote Karte für Hartberg-Trainer Manfred Schmid nach Spielende waren laut VAR-Rückblick korrekt.