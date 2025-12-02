NEWS

Kein Salzburg-Elfer? VAR räumt Fehler ein

Im VAR-Rückblick wird die strittige Elfmetersituation bewertet. Nachdem der Pfiff des Schiedsrichters ausblieb, hätte es einen On-Field-Review geben sollen.

Kein Salzburg-Elfer? VAR räumt Fehler ein Foto: © GEPA
Die ADMIRAL Bundesliga räumt im VAR-Rückblick der 15. Runde eine falsche Entscheidung ein.

Nach dem Foul von Sandro Ingolitsch an Salzburg-Stürmer Petar Ratkov im Strafraum hätte der VAR einen "On-Field-Review" empfehlen müssen, weil es sich um ein strafbares Vergehen gehandelt hat. Es wäre ein Strafstoß für die "Bullen" zu geben gewesen.

Letsch wegen VAR sauer: "Ich bin auf 180!"

Entscheidungen gegen Hartberg korrekt

Die beiden kniffligen Situationen im Duell zwischen dem TSV Hartberg und dem SK Sturm Graz wurden hingegen richtig bewertet: Sowohl die Elfmeter-Entscheidung zugunsten der Grazer, als auch die Rote Karte für Hartberg-Trainer Manfred Schmid nach Spielende waren laut VAR-Rückblick korrekt.

Zum VAR-Rückblick der 15. Runde >>>

