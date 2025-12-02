Kein Salzburg-Elfer? VAR räumt Fehler ein

Die ADMIRAL Bundesliga räumt im VAR-Rückblick der 15. Runde eine falsche Entscheidung ein.

Nach dem Foul von Sandro Ingolitsch an Salzburg-Stürmer Petar Ratkov im Strafraum hätte der VAR einen "On-Field-Review" empfehlen müssen, weil es sich um ein strafbares Vergehen gehandelt hat. Es wäre ein Strafstoß für die "Bullen" zu geben gewesen.

Entscheidungen gegen Hartberg korrekt

Die beiden kniffligen Situationen im Duell zwischen dem TSV Hartberg und dem SK Sturm Graz wurden hingegen richtig bewertet: Sowohl die Elfmeter-Entscheidung zugunsten der Grazer, als auch die Rote Karte für Hartberg-Trainer Manfred Schmid nach Spielende waren laut VAR-Rückblick korrekt.

