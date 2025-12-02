Austria Wien bindet drei Talente

Michael Wagner macht in seiner noch jungen Ära als Sportdirektor des FK Austria Wien erstmals Nägel mit Köpfen und stattet drei Talente mit neuen Verträgen aus.

Daniel Nnodim (bis 2027) und Romeo Mörth (bis 2028) verlängern ihre Verträge vorzeitig, Felix Fischer erhält einen Jungprofi-Vertrag bis Sommer 2028.

Neo-Sportchef Wagner sagt: "In unserer strategischen Ausrichtung ist klar definiert, dass unsere Eigengewächse zukünftig eine tragende Rolle im Rahmen unserer Kaderstruktur spielen sollen. Mit Daniel Nnodim, Romeo Mörth und Felix Fischer wurden die Verträge dreier spannender Talente verlängert, die bei sämtlichen Sportverantwortlichen im Verein durchwegs positiv bewertet wurden."

Wer sind die drei?

Der 17-jährige Deutsche Nnodim hat sich auf der rechten Außenbahn als fixer Bestandteil der Young Violets etabliert.

Offenivspieler Romeo Mörth (18) hat in der ADMIRAL 2. Liga ebenso einen Stammplatz und konnte bisher ein Tor und vier Assists verbuchen.

Innenverteidiger Felix Fischer ist in der Defensive der Jungveilchen gesetzt, zudem führte der 19-Jährige den FAK in den beiden Youth-League-Duellen mit Maccabi Haifa als Kapitän aufs Feld.