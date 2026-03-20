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In neuer Funktion: Meister von 2008 kehrt zu Rapid zurück

Als Spieler feierte der Finne den letzten Meistertitel von Rapid mit, dann wurde er in der Heimat Sportdirektor. Er verstärkt das Scouting.

In neuer Funktion: Meister von 2008 kehrt zu Rapid zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Markus Heikkinen kehrt zum SK Rapid zurück. Der 47-jährige Finne übernimmt eine Position im Scouting.

Als Spieler trat der ehemalige Defensivmann zwischen 2007 und 2013 217 Mal in Grün-Weiß auf den Rasen und war auch fixer Bestandteil der letzten Meistermannschaft.

Auch eine aus Sicht der Hütteldorfer weniger positive Erinnerung gibt es: 2014 spielte Heikkinen bei HJK Helsinki und kegelte Rapid mit dem finnischen Hauptstadtklub aus der Europa-League-Qualifikation.

Schon ab 2017 übernahm er bei seinem letzten Klub AC Oulu parallel zum Kicken den Sportdirektor-Posten, den er bis September 2025 bekleidete.

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