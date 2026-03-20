In neuer Funktion: Meister von 2008 kehrt zu Rapid zurück

Markus Heikkinen kehrt zum SK Rapid zurück. Der 47-jährige Finne übernimmt eine Position im Scouting.

Als Spieler trat der ehemalige Defensivmann zwischen 2007 und 2013 217 Mal in Grün-Weiß auf den Rasen und war auch fixer Bestandteil der letzten Meistermannschaft.

Auch eine aus Sicht der Hütteldorfer weniger positive Erinnerung gibt es: 2014 spielte Heikkinen bei HJK Helsinki und kegelte Rapid mit dem finnischen Hauptstadtklub aus der Europa-League-Qualifikation.

Schon ab 2017 übernahm er bei seinem letzten Klub AC Oulu parallel zum Kicken den Sportdirektor-Posten, den er bis September 2025 bekleidete.