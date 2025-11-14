Ried gelingt Kantersieg gegen LigaZwa-Klub, GAK mit Nullnummer

Eindeutiger Erfolg für die SV Ried im Testspiel bei Hertha Wels.

Das Oberösterreich-Duell entscheidet der Bundesligist klar mit 5:0 für sich. Wernitznig (15.) und Rasner (37.) besorgen den 2:0-Pausenstand.

Nach einigen Wechseln zu Halbzeit gelingen der SVR nach der Pause sogar drei weitere Treffer. Havenaar (46.), Scherzer (63.) und Weissenbacher (68.) treffen.

Aufstellung 1. Halbzeit: Wimmer – Scherzer, Sollbauer, Kirnbauer – Pomer, Rasner, Wernitznig, Bajic – Boguo – Grosse, Mutandwa.

2. Halbzeit: Köstenbauer – Steurer, Weissenbacher, Havenaar – Scherzer, Maart, Wernitznig, Rossdorfer – Grosse – Azkune, Sane.

Keine Tore, aber ein Platzverweis

Weniger erfreulich lief das Testspiel des GAK bei Nk Aluminij in Slowenien. Die Grazer spielten im Nachbarland nur 0:0.

In der 67. Minute gibt es mit der Glattroten von Fofana den wohl größten Aufreger. Trotz des Platzverweises darf der GAK aber zu elft weiterspielen.