Ried gelingt Kantersieg gegen LigaZwa-Klub, GAK mit Nullnummer
Das Bundesliga-Schlusslicht kassiert in Slowenien sogar einen Platzverweis. Für die Rieder läuft es im OÖ-Duell besser.
Eindeutiger Erfolg für die SV Ried im Testspiel bei Hertha Wels.
Das Oberösterreich-Duell entscheidet der Bundesligist klar mit 5:0 für sich. Wernitznig (15.) und Rasner (37.) besorgen den 2:0-Pausenstand.
Nach einigen Wechseln zu Halbzeit gelingen der SVR nach der Pause sogar drei weitere Treffer. Havenaar (46.), Scherzer (63.) und Weissenbacher (68.) treffen.
Aufstellung 1. Halbzeit: Wimmer – Scherzer, Sollbauer, Kirnbauer – Pomer, Rasner, Wernitznig, Bajic – Boguo – Grosse, Mutandwa.
2. Halbzeit: Köstenbauer – Steurer, Weissenbacher, Havenaar – Scherzer, Maart, Wernitznig, Rossdorfer – Grosse – Azkune, Sane.
Keine Tore, aber ein Platzverweis
Weniger erfreulich lief das Testspiel des GAK bei Nk Aluminij in Slowenien. Die Grazer spielten im Nachbarland nur 0:0.
In der 67. Minute gibt es mit der Glattroten von Fofana den wohl größten Aufreger. Trotz des Platzverweises darf der GAK aber zu elft weiterspielen.