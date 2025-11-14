Der SK Sturm Graz hat mit dem Bau des neuen Trainingszentrums Puntigam Großes vor.

Auf einem 32.000 Quadratmeter großen Areal sollen eine "hochmoderne" Fußballanlage mit drei Spielfeldern, eine Fußballhalle sowie ein zentrales Funktionsgebäude entstehen.

Nun können sich an diesem "Jahrhundertprojekt", wie es Sturm bezeichnet, auch Fans und Unterstützer beteiligen.

Halbe Million als Ziel

Die "Blackies" starteten nämlich kürzlich eine Crowdfunding-Kampagne für das Trainingszentrum.

Die "Unterstützer-Pakete" reichen von einem Preis von 100 Euro bis hin zu 1.000 Euro. Mindestens läuft die Kampagne, die ein Zielvolumen von 500.000 Euro hat, bis Jahresende.