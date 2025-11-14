NEWS

Sturm wendet sich für Trainingszentrum-Finanzierung an Fans

Der SK Sturm baut für die Finanzierung des neuen Trainingszentrums Puntigam auf die Unterstützung der Fans.

Sturm wendet sich für Trainingszentrum-Finanzierung an Fans Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Sturm Graz hat mit dem Bau des neuen Trainingszentrums Puntigam Großes vor.

Auf einem 32.000 Quadratmeter großen Areal sollen eine "hochmoderne" Fußballanlage mit drei Spielfeldern, eine Fußballhalle sowie ein zentrales Funktionsgebäude entstehen.

Nun können sich an diesem "Jahrhundertprojekt", wie es Sturm bezeichnet, auch Fans und Unterstützer beteiligen.

Halbe Million als Ziel

Die "Blackies" starteten nämlich kürzlich eine Crowdfunding-Kampagne für das Trainingszentrum.

Die "Unterstützer-Pakete" reichen von einem Preis von 100 Euro bis hin zu 1.000 Euro. Mindestens läuft die Kampagne, die ein Zielvolumen von 500.000 Euro hat, bis Jahresende.

Preisvergleich: So viel kosten die Bundesliga-Abos 2025/26

12. LASK
11. FK Austria Wien

Slideshow starten

13 Bilder

Mehr zum Thema

Ried gelingt Kantersieg gegen LigaZwa-Klub, GAK mit Nullnummer

Ried gelingt Kantersieg gegen LigaZwa-Klub, GAK mit Nullnummer

Bundesliga
1
Stadionzulassung erteilt: TSV kehrt in Profertil Arena zurück

Stadionzulassung erteilt: TSV kehrt in Profertil Arena zurück

Bundesliga
6
Riegler nach Pacult-Entlassung: "Kostet uns Geld"

Riegler nach Pacult-Entlassung: "Kostet uns Geld"

Bundesliga
25
Leon Grgic bei Kroatiens U21 weiter auf Torjagd

Leon Grgic bei Kroatiens U21 weiter auf Torjagd

International
27
Salzburg-Wechsel? Das soll der Stand bei Schicker sein

Salzburg-Wechsel? Das soll der Stand bei Schicker sein

Bundesliga
26
Aussortiert! Ex-Sturm-Leistungsträger will Klub verlassen

Aussortiert! Ex-Sturm-Leistungsträger will Klub verlassen

Deutsche Bundesliga
62
Diese ÖFB-Kicker stehen ohne Verein da

Diese ÖFB-Kicker stehen ohne Verein da

Fußball
41
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz Trainingsgelände