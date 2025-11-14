Stadionzulassung erteilt: TSV kehrt in Profertil Arena zurück

Der TSV Hartberg kehrt in die heimische Profertil Arena zurück.

Nachdem die rund halbjährigen Umbauarbeiten zu einem Abschluss gekommen sind, hat der Senat 3 (Stadionausschuss) den Steirern die Stadionzulassung erteilt, der Senat 5 (Lizenzausschuss) nun auch den Wechsel des Heimstadions.

Hartberg hat seine Heimspiele in der ADMIRAL Bundesliga in dieser Saison bisher in der Datenpol Arena (Maria Enzersdorf) bestritten. In der 14. Runde kehrt der TSV gegen die SV Ried in die runderneuerten Heimstätte zurück.