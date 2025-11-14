NEWS

Stadionzulassung erteilt: TSV kehrt in Profertil Arena zurück

Nach einer knapp halbjährigen Umbauphase kehrt der TSV Hartberg im kommenden Bundesliga-Spiel in die heimische Profertil Arena zurück.

Stadionzulassung erteilt: TSV kehrt in Profertil Arena zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der TSV Hartberg kehrt in die heimische Profertil Arena zurück.

Nachdem die rund halbjährigen Umbauarbeiten zu einem Abschluss gekommen sind, hat der Senat 3 (Stadionausschuss) den Steirern die Stadionzulassung erteilt, der Senat 5 (Lizenzausschuss) nun auch den Wechsel des Heimstadions.

Hartberg hat seine Heimspiele in der ADMIRAL Bundesliga in dieser Saison bisher in der Datenpol Arena (Maria Enzersdorf) bestritten. In der 14. Runde kehrt der TSV gegen die SV Ried in die runderneuerten Heimstätte zurück.

Mehr zum Thema

Riegler nach Pacult-Entlassung: "Kostet uns Geld"

Riegler nach Pacult-Entlassung: "Kostet uns Geld"

Bundesliga
19
Salzburg-Wechsel? Das soll der Stand bei Schicker sein

Salzburg-Wechsel? Das soll der Stand bei Schicker sein

Bundesliga
26
"Begräbnis" - VdF-Chef übt Kritik an Reform des Österreich-Topfs

"Begräbnis" - VdF-Chef übt Kritik an Reform des Österreich-Topfs

Bundesliga
20
Topklubs aus England und Italien jagen Bayern-Offensivspieler

Topklubs aus England und Italien jagen Bayern-Offensivspieler

Deutsche Bundesliga
WM-Quali: Dieser Sender zeigt Österreichs Gastspiel auf Zypern

WM-Quali: Dieser Sender zeigt Österreichs Gastspiel auf Zypern

ÖFB-Team
Luis Rubiales von Luis Rubiales mit Eiern beworfen

Luis Rubiales von Luis Rubiales mit Eiern beworfen

International
5
Comeback für Jürgen Klopp

Comeback für Jürgen Klopp

International
1
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball TSV Hartberg Hartberg Profertil Arena