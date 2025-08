Red Bull Salzburg rüstet nach. Anrie Chase vom VfB Stuttgart schließt sich den Salzburgern an und unterschreibt bis 2030.

Der Mann mit japanisch-amerikanischer Doppelstaatsbürgerschaft verbrachte die vergangenen drei Jahre in Deutschland. Für den VfB kommt der 21-Jährige auf 20 Spiele. Für die Zweiermannschaft der Baden-Württemberger lief Chase 46 Mal auf.

"Anrie Chase ist ein hoffnungsvoller Innenverteidiger, der in jungen Jahren sowohl in der ersten deutschen Bundesliga als auch in der Champions League schon gezeigt hat, was für ein Potenzial er hat", wird Sportdirektor Rouven Schröder in einer Aussendung zitiert.

Vorerst noch nicht einsatzfähig

"Wir freuen uns sehr, dass Anrie sich voller Überzeugung und trotz namhafter Konkurrenz für den FC Red Bull Salzburg entschieden hat! Der Umstand, dass er mehrere Sprachen spricht, wird seine Integration ins Team deutlich erleichtern", so Schröder weiter.

Einsatzfähig wird Chase zunächst aber nicht sein, er kuriert aktuell eine Verletzung aus. Er soll aber noch in der Hinrunde fit werden.

Bei den Salzburgern trifft er mit Takamu Kawamura und Sota Kitano auf zwei japanische Landsleute.

