Red Bull Salzburg hat den Schröder-Nachfolger gefunden

Rechtzeitig zum Weihnachtsfest hat sich Red Bull Salzburg ein Geschenk unter den Weihnachtsbaum gelegt.

Die Suche nach einem Nachfolger für den zu Borussia Mönchengladbach abgewanderten Rouven Schröder ist gefunden. Dieser hört auf den Namen Marcus Mann. Der 41-Jährige galt schon in den letzten Wochen als heißer Kandidat, nun ist die Tinte trocken.

Mann unterschreibt in der Mozartstadt einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2030.

Auch Reiter bleibt langfristig

"Durch seine bisherigen Stationen konnte er umfassende Erfahrungen sammeln und sowohl in der Entwicklung von Talenten als auch in der strategischen Kaderplanung überzeugen, was ihn zu einer idealen Ergänzung in der Führungsebene macht", so die "Bullen" in einer Aussendung.

Zudem hat der einstige Serienmeister auch ein Update zu CEO Stephan Reiter parat: Der seit knapp neun Jahren für den Klub arbeitende Österreicher verlängert seinen Kontrakt. Das neue Arbeitspapier sei "langfristig und unbefristet", so der Klub.

Über die Verpflichtung von Mann sagt Reiter: "Gemeinsam mit unserem Vorstand und mit Unterstützung unseres Netzwerks haben wir uns sehr bewusst die notwendige Zeit genommen, um für diese bedeutende Position den idealen Kandidaten zu finden. Wir sind überzeugt, dass uns dies mit Marcus Mann gelungen ist. Seine Erfahrung und sein Verständnis für nachhaltige Entwicklung passen ideal zu unseren Zielen. Die vielen Erfahrungen der letzten neun Jahre, das große Vertrauen des Vorstands, meines gesamten Teams und der Partner haben mich überzeugt, auch weiterhin Teil unseres Salzburger Weges zu sein."

Mann selbst erklärt: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FC Red Bull Salzburg. Wenn man wie ich viereinhalb Jahre beim selben Klub gearbeitet hat, fällt einem der Abschied schwer. Doch schon nach dem ersten Gespräch mit den Verantwortlichen, hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Der Klub steht für eine klare Philosophie, erfolgreiche Nachwuchsarbeit und ambitionierte Ziele. Gemeinsam mit allen im Klub möchte ich dazu beitragen, diesen Weg konsequent weiterzugehen und die sportliche Entwicklung nachhaltig zu gestalten. Die Gespräche haben mir gezeigt, dass hier ein Umfeld besteht, in dem man langfristig etwas bewegen kann – darauf freue ich mich enorm."