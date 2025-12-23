Bis dahin soll der neue Rapid-Trainer feststehen

Seit mehr als einer Woche ist die Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga beendet. Der SK Rapid liegt nach 17 Spielen auf Rang sieben - und hat weiterhin keinen Cheftrainer.

Mit Stefan Kulovits brachte ein Interimstrainer die Hinrunde zu Ende. Wer auf den 42-Jährigen folgen wird, ist noch unklar.

Doch wie Markus Katzer, Geschäftsführer Sport bei Rapid, gegenüber RapidTV bestätigt, gibt es eine Deadline für die Bekanntgabe des neuen Cheftrainers: "Die Timeline ist so, dass bis zum ersten Training im Frühjahr der Trainer bestellt ist."

Ansonsten betont Katzer, dass "wir da keinen Druck aufbauen wollen". Klar ist allerdings: "Es wird auf jeden Fall bis zum Trainingsauftakt passieren." Dieser findet am 7. Jänner statt, einen Tag zuvor stehen die Leistungstests bei den Hütteldorfern an.